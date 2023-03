10 épisodes de "Meurtres à" sur Auvio pour les 10 ans de la collection

Meurtres à Collioure avec Helena Noguerra et Stéphane Freiss

Dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre, on découvre le cadavre d’une jeune femme, dont la mort évoque une légende médiévale. Les soupçons se portent sur son mari violent et jaloux. Alice Castel, gendarme de Collioure et Pascal Loubet, OPJ de Perpignan, vont devoir résoudre l’affaire.