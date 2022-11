10 contrats supplémentaires, 14 millions d’euros pour les infrastructures, la Fédération Wallonie-Bruxelles investit en vue des JO de Paris 2024

A deux ans et demi des Jeux Olympiques de Paris, le Team Belgium est déjà en ordre de bataille. Boostés par les médailles et les résultats de Tokyo, les athlètes belges veulent poursuivre sur leur lancée. Le monde politique suit et va investir. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 10 nouveaux contrats vont être créés et 14 millions injectés pour rénover les infrastructures.



La fin d’année est une période souvent stressante pour les athlètes qui attendent la reconduction (ou non) de leur contrat de sportif de haut niveau. Ils accueilleront tous avec le sourire l’annonce de Valérie Glatigny, ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Belek où se tient le stage du COIB. "On sait qu’on a beaucoup de talents qu’on aimerait amener au plus haut niveau et que pour ça, il faut augmenter le nombre de contrat. On a donc dégagé un montant de 250.000 € pour créer une dizaine de nouveaux contrats. On devrait arriver à un peu moins de 80 athlètes sous contrat", détaille la ministre au micro de David Bertrand.



La Fédération Wallonie-Bruxelles va également débourser 14 millions d’euros pour rénover les infrastructures qui vont accueillir la phase de la préparation du Team Belgium avant Paris. "Je pense qu’on a des infrastructures sportives de qualité. On a encore un master plan pour leur rénovation à hauteur de 14 millions euros. On peut toujours mieux faire. Permettre aux athlètes de s’entraîner dans un centre de très haute qualité va encore renforcer la préparation et je pense qu’elle sera optimale pour les Jeux."