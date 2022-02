10 conseils pour faire des frites plus saines

Vous pouvez également opter pour d'autres aliments, plus riches en nutriments, comme la patate douce, le panais ou le topinambour, par exemple. Autre petite astuce intéressante : les grosses frites contiennent moins de gras et moins de substances toxiques que les petites (rapport surface/volume). Donc, mieux vaut choisir des grosses patates.

Attention à la matière grasse que l’on va utiliser et la façon dont on va l’entretenir.

La première chose à faire est de choisir une huile ou une graisse très stable à la cuisson. Les graisses animales ont l’avantage de rester très stables, mais sont riches en graisses saturées. De temps en temps, pourquoi pas. Les graisses végétales sont souvent plus saines, mais parfois moins stables à la chaleur. Le bon compromis sera par exemple, l’huile d’arachide. Stable, végétale, et avec un ratio oméga-6-oméga-3 pas trop mauvais. Rappel important : un bain d’huile se change toutes les 6-8 cuissons car l’huile s’abîme et accumule les toxiques.

Bien choisir l’appareil et la technique qui vont servir à la cuisson

Pour des raisons gustatives, on recommande souvent de cuire deux fois les frites ; cela permet qu’elles soient tendres à l’intérieur et croquantes en même temps. La première cuisson se fait autour de 130-150 °C et la deuxième cuisson, juste avant de les manger, à maximum 180 °C. L’idée est d’avoir des frites légèrement dorées, et pas brunes. Leur couleur est un critère ; plus elles sont cuites, plus elles contiennent des substances toxiques.