10 célébrités qui ont vaincu leur bégaiement

Marilyn Monroe, l’un des sex-symbols les plus populaires au monde dans les années 1950 parlait presque exclusivement en murmurant. Et pour cause, elle souffrait de bégaiement depuis l’enfance. Un trouble qui s’était apaisé un temps et qui est revenu hanter l’actrice pendant le tournage de Something’s Got to Give. Marilyn Monroe était tellement stressée par sa vie personnelle que son bégaiement est revenu.

Mais ce trouble ne l’a pas empêché de devenir l’une des stars les plus importantes du 20e siècle.