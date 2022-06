10 bonnes raisons d’écouter VivaCité cet été : tout un programme !

Du 1er au 24 juillet sur La Une, VivaCité, Tipik, Auvio et sur Viva Sport.

Vivez la 109e édition de La Grande Boucle cet été sur les antennes de la RTBF. Focus sur : Viva Sport, la chaîne encore plus sport de VivaCité. Dès les premiers coups de pédales et jusqu’à 19h00, ne ratez pas une info de l’étape du jour en écoutant Viva Sport, la radio digitale disponible en DAB + et sur le radioplayer. D’abord avec les commentaires de Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain et, dès 15h00, avec toute l’équipe cycliste de la RTBF radio : Samuël Grulois, Frédéric Amorison et David Houdret et enfin entre 18h00 et 19h00 pour un débriefing de l’étape dans Complètement Tour.