10 astuces simples pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Et si on luttait contre le gaspillage alimentaire simplement en changeant quelques petits gestes et en ajoutant de nouvelles habitudes peu contraignantes à notre routine alimentaire concernant 10 aliments habituels ?

La Belgique fait partie des pires pays en ce qui concerne le gaspillage alimentaire. Selon Ecoconso, ce serait 70 kilos de nourriture par an et par personne que l’on jette en Belgique. L’application anti-gaspi Too Good Too Go (dont on vous parlait déjà il y a plusieurs années) propose des astuces pour bien conserver et ne pas jeter 10 ingrédients qui finissent généralement à la poubelle.

Pain sec : vous avez du vieux pain sec ? Humidifiez-le avec un peu d’eau et mettez-le au four pendant environ 10 minutes. Il retrouvera ainsi toute sa fraîcheur. Laitue : conservez les légumes à feuilles vertes dans un torchon propre. Pour redonner vie aux feuilles flétries, trempez-les dans un bol d’eau glacée pendant quelques minutes. Carottes : placez-les dans un torchon propre et ne les mettez pas les unes sur les autres. Si vos carottes sont déjà un peu molles, plongez-les dans un bol d’eau pour qu’elles redeviennent croquantes. Épinards : enroulez les épinards dans un torchon propre pour absorber l’excès d’humidité. Conservez-les dans le bac à légumes. Champignons : conservez-les dans un sac en papier dans votre bac à légumes. Ne les lavez pas avant de les mettre au frigo ou de les cuisiner, car l’humidité leur fait perdre leur saveur. Pommes de terre et oignons : conservez les pommes de terre et les oignons dans un endroit frais et sec, mais jamais au réfrigérateur. Conservez-les toujours séparément, car les oignons sont sensibles au gaz éthylène produit par les pommes de terre. Concombre : si votre concombre est déjà un peu mou, coupez-le en morceaux dans la longueur et plongez-les dans un tupperware rempli d’eau pour qu’ils redeviennent croquants. Asperges : conservez vos asperges fraîches dans un verre rempli d’eau, comme un bouquet de fleurs dans un vase. Citrons : conservez vos citrons dans une boîte hermétique remplie d’un centimètre d’eau. Herbes fraîches : mettez vos herbes fraîches dans une boîte hermétique dans laquelle vous aurez placé une feuille d’essuie-tout.

Prendre de nouvelles habitudes n’est pas facile, il faut lutter contre des reflex ancrés depuis des années mais avec un petit peu de volonté, on peut y arriver ! En plus, c’est bon pour le portefeuille et on ne va pas cracher dessus depuis l’inflation galopante de ces derniers mois.