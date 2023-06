10 astuces pour payer moins cher son permis de conduire.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Bruxelles Formation, le service public francophone en charge de la formation professionnelle en Région bruxelloise, vous permet d’accéder gratuitement à la plateforme en ligne de Connaître et Conduire. Elle donne accès à l’ensemble de la théorie liée au permis B, à des exercices pour chaque chapitre et à des simulations d’examens. Tout est également disponible en format audio.

Pour y accéder vous devez remplir ces deux conditions :

Être inscrit comme chercheur d’emploi auprès d’Actiris

Être domicilié en Région bruxelloise

Les inscriptions se passent via cette adresse mail : espaces-numeriques@bruxellesformation.brussels.

Vous n’habitez pas en Région bruxelloise ?

Le site web Permis de conduire online, met à votre disposition toute la théorie utile pour se préparer à l’examen théorique (pour les permis AM et B). Il est aussi possible de vous entraîner via différents exercices. Le coût : entre 3 et 4 euros.