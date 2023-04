10 ans du drame du Rana Plaza : "L’industrie de la mode n’a pas fondamentalement changé de modèle"

Le drame du Rana Plaza a indéniablement eu un impact sur l’industrie textile. La prise de conscience suscitée par l’événement a permis de travailler sur la question de la sécurité, sur les droits humains et sur la responsabilité des marques sur l’ensemble de la chaîne de valeurs. Pour autant, l’arrivée du commerce en ligne n’a pas décéléré le mouvement de la fast fashion. Loin de là. "Il y a ce paradoxe ambiant où des grandes enseignes vont inclure dans leur communication, dans leur marketing, des principes de respect de l’environnement et des droits humains, alors que dans leur chaîne d’approvisionnement ce n’est absolument pas vérifié", explique Sanna Abdessalem de l’asbl AchACT. "Dans l’état actuel de l’industrie textile, même les marques les plus volontaires sur le respect des droits humains sont confrontées aux mêmes limites de ce système."

D’autant plus que le commerce en ligne a exacerbé la course aux prix très bas dans la confection. On observe un déplacement des usines de confection du Bangladesh/Pakistan vers des pays d’Afrique comme l’Ethiopie ou le Lesotho. Or quand les coûts de production sont très bas, c’est bien souvent au prix de la qualité des conditions de travail et du respect des droits humains.