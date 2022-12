10 ans de solidarité et d’émotions pour Viva for Life : les anciens animateurs témoignent dans une superbe séquence

Cette édition 2022 signe le 10e anniversaire de l’opération Viva for Life. Et oui, dix ans déjà depuis la toute première édition à Liège ! Et des émotions toujours à vif pour nos animateurs, qui confirment tous que Viva for Life a changé leur "vision du monde et de la vie".

Pour l’occasion, tous les animateurs et animatrices ayant participé à cette grande aventure ont témoigné sur cette opération qui a chamboulé leur vie à tout jamais dans une superbe séquence :"Avant l’aventure Viva for Life honnêtement je n’avais pas de conscience réelle de la situation dans laquelle des enfants pouvaient être." avoue Cyril. "Franchement on ne savait pas du tout dans quoi on s’embarquait" confesse Sébastien Nollevaux, animateur lors des premières éditions. "On y est allé en mettant tout notre cœur et on a foncé pendant 144 heures" poursuit-il.

"Il y a une petite graine qui a été semée sur une petite place à Liège et on voit que d’année en année, un peu comme un haricot magique, ça pousse ça pousse, et il y a de plus en plus de branches qui sont là pour aider de plus en plus de gens." explique Raphaël Scaïni.

→ D’autres témoignages et beaucoup plus dans une superbe séquence "Viva for Life – 10 ans de solidarité et d’émotion" de 28 minutes à voir ce samedi 24 décembre à 12h sur la Une et jusqu’au 20 janvier sur Auvio.