10 ans de règne du roi Philippe - acte 5 : la liste civile

Qu'est-ce que cette donation royale ? Il s'agit d'une institution publique autonome qui gère les biens légués par Léopold II à l'Etat et mis à la disposition du Roi et de sa famille : parcs, châteaux et serres de Laeken, châteaux du Belvédère, du Stuyvenberg et de Ciergnon, le parc Duden à Forest, mais aussi des bureaux à Bruxelles ou des terres agricoles loués pour assurer des rentrées à la donation.

Cependant les reproches faits à la monarchie qui serait plus chère qu'une république ont la vie dure. Pierre-Yves Monette se porte en faux par rapport à cette préconception :

"Il est faux de prétendre qu'une monarchie coûte plus cher qu'une République! Et si l'on creuse et que l'on analyse la situation belge maintenant, on voit bien que la monarchie belge est une des monarchies qui coûte le moins au budget de l'Etat par rapport à toutes les monarchies européennes."

Tout cela est public et inscrit dans le budget de l'Etat chaque année, contrôlé par la Cour des comptes si nécessaire ou, on le sait, par certains partis, N-VA en tête, qui ne laissent rien passer à la monarchie.