10 ans de règne du roi Philippe - acte 4 : la "Maison" du roi

Ce lundi 3 juillet, il y a 10 ans jour pour jour, le roi Albert II annonçait lors d’une allocution télévisée son intention d’abdiquer et de transmettre le trône à son fils Philippe. L’abdication et la succession intervenaient le 21 juillet 2013, nous célébrons donc aussi 10 ans de règne du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Ce sera l’occasion également d’une série de podcasts consacrés à certains aspects de ces dix ans de règne et à la monarchie en général.

Ce 4e acte est consacré aux conseillers qui sont au service direct de la monarchie. Ils font partie de ce qu'on appelle la "Maison du roi".