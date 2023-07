10 ans de règne du Roi Philippe - acte 2 : le pouvoir d'influence d'un roi

Mais c'est en période post-élections ou en cas de crise politique que le pouvoir du Roi s'accroît. Le constitutionnaliste Christian Behrendt nous parle de tout ce qui fait le quotidien du Roi lors de ces périodes politiques charnières. Et ses tâches ne sont pas minces :

"Il peut décider qui mène une mission : c'est Monsieur Untel ou Madame Unetelle. Il peut décider pour combien de temps, un mois, deux mois ou il peut dire 'Écoutez, c'est ouvert et vous revenez régulièrement et je verrai alors au fur et à mesure'. Et il peut dire sur quoi. Est-ce que c'est pour carrément envisager la formation d'un nouveau gouvernement ou est-ce qu'on est à un stade antérieur pour régler tel et tel aspect le cas échéant ? La désignation d'une personne en particulier n'est pas nécessairement un choix personnel, mais surtout dicté bien sûr par la répartition des chaises et par les rapports de force politiques. Et c'est bien sûr très utile que ce soit comme ça."