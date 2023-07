10 ans de règne du Roi Philippe - acte 1 : comment Philippe a-t-il évolué ?

"Il n’a pu sortir de ce cercle vicieux qu’une fois qu’il est monté sur le trône.", affirme de son côté Pierre-Yves Monette. "Parce que là, les journalistes ont eu en face d’eux non plus un prince, mais un Roi, avec quand même la déférence et le respect qui lui sont dus, même si on peut le critiquer, mais dans une moindre mesure et pas de la même manière. Et lui-même s’est senti moins critiqué et beaucoup plus assuré parce qu’il avait la fonction royale. Et puis ce cercle vicieux s’est vraiment transformé en cercle vertueux. Aujourd’hui, les journalistes eux-mêmes disent qu’il fait un sans-faute, or c’est la même personne!"

Christian Behrendt, constitutionnaliste à l’ULiège, parle également d'un parcours exemplaire depuis son accession au trône :