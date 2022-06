10 ans de Facebook à Bruxelles : à quoi sert le siège belge du groupe ?

Facebook fête cette année ses dix ans de présence ici en Belgique. Désormais baptisé "Meta", l'enseigne de Mark Zuckerberg regroupe aujourd’hui non seulement Facebook et Messenger, mais aussi Instagram ou encore Whatsapp.

On ne le sait pas toujours, mais ce géant américain compte un siège belge… en plein cœur de Bruxelles ! Mais un siège plutôt discret, puisqu’il n’y a pas d’énorme panneau qui indique sa location depuis la rue et ce siège ne compte qu’une dizaine de travailleurs. Selon des estimations, quelque sept millions de Belges fréquentent les différentes plateformes de "Meta – Facebook" chaque mois. Alors, pour en savoir plus sur cette implantation belge et bruxelloise, le patron de Meta à Bruxelles Alexis Lebedoff était l’invité ce mercredi de la matinale radio de VivaBruxelles. Geoffroy Fabré lui a notamment demandé s’il y avait une volonté de discrétion dans cette implantation bruxelloise. La réponse dans la vidéo ci-dessus.