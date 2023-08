Cette année, Entrez Sans Frapper fête ses dix ans d’existence ! Depuis son lancement, l’émission culturelle pertinente et impertinente animée par Jérôme Colin comptabilise des centaines d’interviews et de spéciales. Retrouvez les meilleurs moments dans un podcast inédit de 30 épisodes.

Interviews décalées, saillies percutantes, réflexions profondes sur la littérature, la chanson, le cinéma, le Prix Nobel et le Goncourt… Entrez Sans Frapper a compilé pour vous ses meilleurs entretiens et dossiers. Découvrez ci-dessus, en podcast, trente interviews qui ont marqué l’émission durant les dix années d’existence d’Entrez Sans Frapper.

Les 10 ans d’Entrez Sans Frapper, c’est LA collection d’interviews-phares et d’émissions spéciales qui ont marqué les dix ans d’existence d’Entrez sans frapper. De Paul Auster à OrelSan, en passant par Annie Ernaux, Guy Bedos ou Patti Smith, ou encore des dossiers et analyses sur Jane Austen ou Dostoïevski, Jérôme Colin vous a concocté une sélection cinq étoiles sur les auteurs, comédiens et artistes inspirants et qui ont marqué l’histoire culturelle internationale.

