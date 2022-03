10 ans d’Acid Arab et le voyage continue !

Vous êtes Français, issus de la scène Parisienne, pourtant vous êtes depuis très longtemps sur un label belge, Crammed Discs, comment ça se fait ? Comment les connexions se sont faites ?

G : Par passion, par le côté fan, on était fan de Crammed. On savait qu’on allait devoir quitter Versatile chez qui on était précédemment pour faire un album plus produit, plus cher. Versatile nous a conseillés spontanément pour pouvoir faire ça de chercher un autre label. Crammed c’était une évidence. On leur a fait un mail et ils ont été chauds, ça s’est fait aussi simplement que ça.

Le dernier album "Jdid" date de 2019, du coup, comment vous voyez la suite ?

H : On a plein de trucs là ! On a un clip qui vient de sortir là. On a une série de remixes de morceaux de nos deux premiers albums par des gens qu’on aime beaucoup là.

G : Dans le sens copains, des amis qui ont remixé nos titres. C’est surtout des copains même !

H : On travaille aussi sur un nouvel album qui est prévu pour octobre chez Crammed Discs.

Le nouveau clip de "Staifia" là, un son du précédent album, sort mais comment se passe le mélange de l’univers musical et visuel chez vous ?

H : C’est le travail de la réalisatrice, Giulia Grossmann, c’est pas notre boulot, elle a proposé un lieu de tournage, une histoire, à ce moment ce n’est plus de notre ressort.

G : On a été hyper séduits par le décors qu’elle proposait. Cette centrale solaire dans le désert au Maroc, qui s’appelle Noor. Elle nous a dit que c’était un endroit qui n’avait jamais été filmé. Le temps de toutes les autorisations, le clip aurait du sortir il y a un bon moment en fait. C’était son idée, géniale, ce personnage d’une danseuse ensoleillée qui comme la centrale s’éveille quand il y a du soleil et s’endort quand il n’y en a plus. Et surtout, il y a les images de cette centrale, jamais vue, avec des drones de tous les côtés et la danseuse qui reflète sur les miroirs de la centrale, c’est hyper beau !