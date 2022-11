10 ans après Twilight, que reste-t-il des vampires au cinéma et en séries ?

Il y a 10 ans sortait le dernier volet de la saga Twilight. Personne n’a, depuis, oublié le couple que formaient Bella et Edward (ni la petite amourette de leurs deux interprètes d’ailleurs). Et depuis, les vampires ont gardé la cote dans les fictions.

S’il y a 15, Twilight a directement su rencontrer l’adhésion du public, c’est d’abord pour son approche très moderne du vampire. On se rappelle des scènes d’introduction, dans le premier volet, où Bella et Edward ne sont au départ que des adolescents lambda fréquentant un lycée reculé de l’État de Washington. La sortie de l’intégralité de la saga, étalée sur 5 années à peine, a aussi contribué à un engouement généralisé : chaque année, les fans savouraient leur plaisir en retrouvant l’univers de Stephenie Meyer adapté au cinéma.

Bien que Twilight n’ait rien inventé (les fictions cinématographiques autour des vampires existaient déjà au début du 20e siècle avec des réalisateurs comme Georges Méliès ou Alice Guy), ce qu’a surtout laissé Twilight, c’est un intérêt intense et durable de la part du public pour les fictions modernes autour des vampires.

En série, on ne saurait passer au-dessus de l’incontournable Vampire Diaries, dont la diffusion a commencé en 2009, soit au moment de la sortie du premier volet de Twilight, et s’est achevée en 2017. Le réalisateur de la série, Kevin Williamson, avait d’ailleurs montré une certaine réticence lorsque le projet lui avait été présenté. Pour lui, Vampire Diaries était une pâle copie de ce que proposait déjà Twilight, à savoir une histoire essentiellement basée autour d’une romance entre 2 vampires. C’est en lisant les livres dont la série s’inspirait, Le journal d’un vampire, que Williamson a finalement changé d’avis et accepté de réaliser la série Vampire Diaries. Vu le succès qu’elle a fini par avoir (8 saisons en 8 ans), Williamson ne doit sans doute pas le regretter.

A leur tour, les salles de cinéma ont, depuis Twilight, diffusé un nombre incalculable de films autour de ces créatures mystérieuses, tels qu’Abraham Lincoln, chasseur de vampires (2012), Vamps (2012), Vampire Academy (2014), ou encore le très récent Morbius, sorti en 2022. Plusieurs réalisateurs très reconnus ont succombé à la mode du vampire que Twilight avait fortement relancée, dont Francis Ford Coppola avec Twixt (sorti en 2011) et Tim Burton avec Dark Shadows (2012), alors qu’il n’avait encore jamais investigué le personnage aux dents pointues malgré un curriculum très gothique.

Le cinéma pour enfants n’est pas en reste : quelques années après le succès de Twilight, c’était au tour du dessin animé Hotel Transylvania de sortir au cinéma. Et lui aussi fut suivi d’une ribambelle de suites : en 2022 est sorti Hotel Transylvania 4. Preuve, s’il en fallait une, que les vampires ont toujours bien la cote. Les scénaristes du film n’ont d’ailleurs pas pu s’empêcher de faire un petit clin d’œil (moqueur) à Twilight dans une des scènes du film.