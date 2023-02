10 anecdotes surprenantes sur l’intelligence animale

Commençons notre tour d’horizon en répondant à la question "quel est l’animal le plus intelligent au monde ?". Il s’agit de l’orang-outan et du chimpanzé (avec qui nous partageons 99,4% de notre ADN). Ces derniers sont capables d’utiliser des outils et savent apprendre le langage des signes. Les babouins seraient aussi capables de lire selon une étude de l’Université d’Aix-Marseille.