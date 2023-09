10,30 km de Schaerbeek: une course en musique pas comme les autres

Même les enfants peuvent participer à ce bel événement festif et très familial. Les inscriptions sont ouvertes et il est aussi possible de s’inscrire le jour-même, à savoir le vendredi 15 septembre.

Comme on fait 2 boucles, on passe deux fois par les mêmes endroits. La course démarre à 19h et il y a même une course pour enfants avec des petits bouts tellement fiers de porter un dossard. C’est très beau !

Tiens, on passe par où ? Quid du parcours et des bienfaits ou dangers d’écouter de la musique en courant ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la vidéo en haut de cet article: Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du Zatopek Magazine et organisateur de cette course schaerbeekoise était l’invité de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité dans la capitale.

Une petite anecdote en passant

Vous souvenez-vous du hit “Scatman” ou ski-bi dibby dib yo da dub dub, chanson de John Scatman qui a cartonné en 1995 ?