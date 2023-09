10.000 € pour retraite anticipée, une prime pour rejoindre un franchisé, ... : les syndicats refusent ces propositions financières de Delhaize

Principal syndicat chez Delhaize, le Setca rejette la proposition de Delhaize. Les 10.000 euros proposés aux travailleurs qui prendraient une retraite anticipée ne satisfont pas le Setca qui attire l’attention sur le fait qu’on ne parle pas ici de "prépension". "C’est fondamentalement différent", réagit Myriam Delmée, présidente du Setca. "Cela ne coûte rien à Delhaize, une pension anticipée. Il n’y a pas de complément qui est payé par l’entreprise, il n’y a pas d’indemnités de préavis", ajoute-t-elle, y voyant surtout un moyen de "se débarrasser des gens les plus âgés". "Ce n’est rien par rapport à une indemnité de préavis. Cela aidera surtout Delhaize à revendre ses magasins en disant aux repreneurs, vous n’avez pas de personnes qui ont plus de 60 ans, puisqu’ils les auront éliminés au passage", explique Myriam Delmée. Et de rappeler les priorités syndicales : "un plan social qui permette à tous les travailleurs de sortir de l’entreprise avec ce à quoi il a droit, c’est-à-dire son passif social, a minima son indemnité de rupture".

Bref, pour le Setca, cette prime qui "va concerner 800 personnes sur les 9200" est insuffisante. Le syndicat demande des mesures à la fois pour les travailleurs qui voudraient rester lorsque leur magasin sera franchisé et à la fois pour les travailleurs qui voudraient partir.

Le Setca relativise aussi la somme de 40 millions d’euros que Delhaize mettrait sur la table avec ces propositions. "Ce sont des cacahuètes à l’échelle de Delhaize et ce sont des cacahuètes aussi pour les gens. Parce qu’est-ce qu’il restera de cette prime brute ?", résume Myriam Delmée.

Quant à la prime de transition pour les travailleurs qui rejoindraient un patron franchisé, c’est pour le Setca, "la prime mouton". "On dit aux gens, si vous êtes bien sages pendant les 13 semaines qui précèdent la franchisation de votre magasin, si vous ne faites pas grève, si vous n’êtes pas malades, si vous n’êtes pas absents, vous aurez une prime de 1645 euros fixe + 125 euros par année d’ancienneté", explique Myriam Delmée. "On est très loin des sommes d’un plan social digne de ce nom", ajoute-t-elle.

Le syndicat socialiste, qui a consulté ses délégués, puisque la direction de Delhaize donne jusqu’au 21 septembre, pour prendre position, rejette ces propositions.

Autre syndicat, la CGSLB a elle aussi fait savoir que ses affiliés, membres du personnel de Delhaize, avaient rejeté à l’unanimité la proposition de la direction déposée vendredi sur la table des négociations.

Du côté de la CNE, on n’a pas encore réagi officiellement. Le syndicat chrétien doit encore consulter ses affiliés.

Enfin, la direction de Delhaize, que nos équipes ont contactée, ne souhaite pas réagir pour l’instant aux réponses des syndicats à ses propositions.