10.000 pensionnés ont travaillé comme intérimaires en 2021, selon Federgon

En 2021, 10.000 pensionnés, âgés de 65 ans et plus, ont travaillé comme intérimaire pour de courtes ou plus longues missions, selon des chiffres de Federgon, la fédération du secteur intérimaire. Il s’agit d’une forte hausse par rapport aux années précédentes.

En raison d’un marché du travail tendu, les agences d’intérim diversifient de plus en plus leurs réserves de main-d’œuvre disponibles. Les étudiants mais aussi les retraités sont davantage sollicités.

Si le nombre de pensionnés intérimaires a augmenté de 40% par rapport à 2020, année de l’émergence du coronavirus, leur nombre reste limité face aux 450.000 intérimaires et 280.000 jobs étudiants en 2021.