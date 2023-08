10.000 pas par jour, mission impossible ? La bonne nouvelle : 2300 diminuent déjà le risque cardiovasculaire.

La principale conclusion de cette étude est que le fameux 10.000 pas n’est pas un cap minimum nécessaire. En réalité, à partir de 2300 pas par jour, le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire diminue. A chaque tranche de 500 pas supplémentaires, le risque diminue de 7%.

Si vous faites encore un petit effort, et que vous marchez 4000 pas par jour, le risque de mourir avant l’heure, quelle qu’en soit la raison médicale, se réduit. Marchez encore 1000 pas de plus et vous diminuez encore le risque de 15% par millier.

On peut poursuivre ce petit calcul à l’infini, car plus vous marchez, plus le risque diminue. Même au-delà de 20.000 pas, le bénéfice s’accroît encore.

A l’inverse, la vie sédentaire peut augmenter considérablement le risque de maladie cardiovasculaire et raccourcir la durée de vie, concluent les auteurs, qui citent une proportion de 27,5% de personnes dans le monde affectées par des niveaux insuffisants d’activité physique.