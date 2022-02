1 semaine sur 2 : "Une bouffée d’air frais juste avant les mauvaises nouvelles du JT"

Le tournage est-il aussi rapide ?

On tourne sept minutes utilisables par jour, soit plus ou moins deux épisodes par jour. Pour les gens du cinéma, c’est très rapide. Tous les soirs on reçoit notre texte et on doit l’étudier pour le lendemain. Les enfants (Léontine Clerbois, 12 ans, et Maxime Clausse, 10 ans, NDLR.) étaient incroyables, car ils connaissaient leurs textes sur le bout des doigts. Ils ont tellement évolué dans cette saison. Ils sont super professionnels. C’est remarquable et je pense qu'ils iront loin.

Justement, quand vous avec casté Léontine et Maxime, avaient-ils déjà une expérience d'acteur·trice ?

Léontine n’avait aucune expérience ; elle avait juste fait une interview pour son école et une casteuse l’avait repérée. Elle est venue au casting et quand elle est arrivée on s’est dit : "Waw elle est incroyable". Max avait déjà fait beaucoup de théâtre et des petits tournages. Quand on l’a casté, il avait 7 ans. D’habitude, c'est difficile de tenir des enfants de cet âge pendant toute une journée. À un moment, ils pètent les plombs ou commencent à courir partout. Ici, quand on leur dit "On y va", ils sont là, ils sont prêts. On n'a jamais du leur dire : "Vous ne connaissez pas votre texte". C’est vraiment deux petites machines.