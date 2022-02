1 personne sur 15 est susceptible de développer une appendicite au cours de sa vie en Belgique

L’appendicite est difficile à diagnostiquer. En cas de douleurs et de température, le médecin procèdera à des examens complémentaires et à une prise de sang. Le taux de globules blancs doit être analysé. S’il est augmenté et s’il y a un syndrome inflammatoire, il se peut que le patient ait une appendicite. Mais attention, ce n’est pas parce qu’il y a plus de globules blancs que d’habitude qu’il s’agira d’office d’une appendicite. Il y a par ailleurs d’autres moyens pour le vérifier : l’échographie et le scanner abdominal, qui permettront d’orienter le diagnostic. Pour soigner l’appendicite, 99 fois sur 100, on va réaliser une "laparoscopie" ou une "célioscopie" : on gonfle la cavité abdominale à l’aide d’un gaz et on y introduit une caméra. De cette manière, on peut réaliser l’appendicectomie, qui est l’ablation de l’appendice.

Si la prise en charge tarde, l’appendicite peut évoluer vers une péritonite Une péritonite est l’inflammation du péritoine, la membrane qui recouvre l’ensemble de la cavité abdominale et des viscères. La péritonite peut avoir plusieurs origines : perforation du colon, perforation de l’estomac ou d’un autre organe. Une appendicite non traitée dans les 24-48 heures, peut aboutir au développement d’une péritonite. Soit dans la région de la fosse iliaque droite, soit généralisée à l’ensemble de la cavité abdominale (plus rarement). Dans ce cas, si on laisse évoluer on peut aller vers la septicémie et des chocs septiques.