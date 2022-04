1 mois après le drame de Strepy, Florian est de retour chez lui

"Oui, je me considère comme un miraculé" confie le jeune homme de 29 ans. Le 20 mars, Florian est en costume de gille à Strepy. Vers 5 heures du matin, il emprunte avec le cortège la rue des Canadiens. C’est son dernier souvenir, Black out complet. Florian se réveille 2 jours plus tard à l’hôpital " ce sont les médecins et mes parents qui m’ont appris ce qu’il s’est passé."

Florian a frôlé la mort. Il est opéré d’urgence à cause d’une fracture du crâne. Le jeune homme est resté 3 semaines à l’hôpital " la pression retombe aujourd’hui" explique Olivier, le papa "je ne sais pas si c’était l’adrénaline qui nous tenait debout, maintenant mon épouse et moi-même commençons à subir le contrecoup. On est épuisé."

Florian est lui aussi très fatigué. Il doit encore subir plusieurs examens dans les prochains jours, mais a priori, il n’a aucune séquelle. Il a récupéré à la vitesse grand V, grâce notamment aux nombreuses marques de soutien " chaque message reçu m’a aidé moralement."

Sur les 10 blessés graves, environ la moitié est toujours à l’hôpital.