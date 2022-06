"1 Lettre 1 Sourire", l’initiative qui propage le virus de l’amour

C’est une initiative destinée à mettre du baume au cœur : "1 Lettre 1 Sourire", un site internet qui permet d’envoyer des lettres aux personnes âgées isolées.

"1 Lettre 1 Sourire" est une plateforme Web solidaire qui a vu le jour en plein confinement. Imaginée par 10 cousins (âgés de 14 à 24 ans), elle a pour vocation de "propager le virus de l’amour", expliquent les créateurs, "en permettant à tout un chacun d’envoyer une lettre à une personne âgée isolée". Non pas un proche, mais un senior lambda qui réside dans l’une des 1350 maisons de repos partenaires, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse et au Canada. Des personnes âgées, généralement inaccoutumées au Web, et donc souvent plus sujettes à l’isolement.