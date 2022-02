Christine, une auditrice de Waterloo, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C’est à l’école que le travail doit être fait : il faut prendre le problème à la base et expliquer aux plus jeunes que ce n’est pas normal. Ensuite, il y a un travail à faire au niveau de la police qui ne prend pas au sérieux les plaintes. J’ai été plusieurs fois mal accueillie par la police. La première fois que j’ai osé l’appeler, on m’a répondu "si vous portez plainte, on va vous retirer vos enfants", donc je n’ai plus osé porter plainte. Un peu plus tard, mon ex-mari m’a percé le tympan et le médecin m’a dit qu’il fallait aller voir la police. J’étais consciente de subir des violences, mais je restais pour mes enfants."