1% des travailleurs belges sont actionnaires de leur entreprise en Belgique, pourquoi si peu d'intérêt ?

Pour l’entreprise, l’avantage réside dans le fait d’avoir plus d’unité au sein de l’entreprise puisque les actionnaires salariés travaillent en quelque sorte pour leur propre compte. Ils sont souvent plus motivés et plus performants avec des effets positifs sur la gestion des ressources humaines indique Jean-François Herremans d’EASI. "Nous remarquons un nombre de départs moindre qu’ailleurs car une fois qu’ils sont dans l’actionnariat, il y a une plus grande motivation dans l’entreprise. Ensuite, nous constatons aussi une sorte de "présentéisme" avec moins d’absence que d’autres entreprises dans le même secteur que nous."

Cela dit, l’actionnariat salarié semble séduire beaucoup moins en Belgique où 1% des travailleurs participent financièrement à leur entreprise via cette formule contre 12% en France. La faute, d’abord aux traditions. D’un côté, il n’est pas forcément évident pour des patrons de partager les pouvoirs. D’un autre côté, les syndicats non plus ne sont pas toujours favorables à ce qu’un employé se rapproche du patronat.

Et puis, le système belge ne serait pas fiscalement intéressant pointe Bruno Colmant, économiste et professeur d’université. "Quand on reçoit une action d’une société, d’abord à titre gratuit, malgré éventuellement une certaine décote, c’est assimilé à un avantage toute nature qui est taxé comme un salaire en subissant l’impôt et les cotisations sociales, puisque l’entreprise donne quelque chose aux travailleurs. Donc, en fait, un avantage de toute nature est lourd et donc l’avantage final qui reste à un travailleur quand on lui donne une action en est en réalité réduit."

Pour échapper à cette taxation, il faudrait acheter des actions de son entreprise. Pour cela, il faut déjà pouvoir mettre un montant minimum sur la table. Chez EASI par exemple c’est 15.000 euros, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Une réforme fiscale de ce modèle est en cours de préparation par le cabinet du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.