Прогулянки, щоб зробити це 1 листопада | Des marches ADEPS pour la Toussaint

Tournai : Thimougies et son Moulin à Vent

Petit village de moins de 300 habitants, Thimougies compte quelques bâtisses qui valent vraiment le détour ! En tête, son magnifique Moulin à Vent, classé au patrimoine wallon.

Des marches de 5, 10 et 20 kilomètres y seront organisées ce mardi de la Toussaint.

Lieu de rendez-vous : Salle du Moulin à Van, place 32 [7533]

Liège : Aywaille, ses grottes et son Monde sauvage

Nichée au cœur de la vallée de l’Amblève, Aywaille est une jolie commune de la Province de Liège. Elle est surtout connue pour abriter une attraction touristique importante sur son territoire : les grottes de Remouchamps. Une idée d’activité sympa pour finir la journée en beauté après avoir effectué la marche ADEPS. Des parcours de 5 km, 10, 15 et 20 km sont balisés ce mardi.

Lieu de rendez-vous : Club House Tennis, rue de la Heid 50 [4920]

Namur : Annevoie, son château et ses jardins

Annevoie fait partie de la commune d’Anhée dans la Vallée de la Molignée. C’est une commune verte qui attire les amateurs de nature, de beauté et de quiétude. Parmi ses atouts majeurs, le château et les jardins d’Annevoie. Elevé au rang de patrimoine majeur de Wallonie, cet ensemble du 18e siècle vous ravira avec ses sculptures, ses bassins, fontaines et cascades .

Lieu de rendez-vous : Salle Al Royinete, rue de l’Église 25A [5537]

Namur : Mehaigne et ses fermes

Plusieurs curiosités peuvent être vues au sein de ce village de la commune d’Eghezee : son église, la ferme du château, un très vieil arbre, des milliers de canards…Pour mieux cerner ce joli coin de Wallonie, allez marcher

Lieu de rendez-vous : Place de Mehaigne 4 [5310]