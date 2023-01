1% de la population belge détient un quart des richesses, soit "plus que 70% de la population"

Mais si les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent aussi plus pauvres. "Pour la première fois depuis 25 ans, l’extrême richesse et l’extrême pauvreté ont augmenté simultanément. Nous analysons cela comme le résultat de dizaines et de dizaines d’années de politiques via des baisses d’impôts pour les plus riches, pour les multinationales, via plus d’austérité, via plus de pression sur les services publics qui sont les mécanismes qui servent à limiter ou, en tout cas, réduire les inégalités."

Taxer les grosses fortunes

La solution, selon Oxfam ? Taxer davantage les grosses fortunes. "Aujourd’hui, on se rend bien compte que la théorie du ruissellement, qui est l’héritage du néolibéralisme des années 80, a fait son temps, que les baisses d’impôt consécutives n’ont pas généré l’activité et la croissance souhaitée."

Il y aurait d’ailleurs un véritable consensus qui commence à émerger. "Il y a des institutions qui étaient très orthodoxes sur cette théorie du ruissellement qui commencent maintenant à faire marche arrière. Par exemple, le FMI estime qu’aujourd’hui les inégalités sont tellement importantes qu’elles sont mauvaises pour la croissance économique et qu’il faut arrêter ces baisses d’impôts sur les plus riches."

En Belgique, 74% de la population serait d’ailleurs favorable à un impôt sur la fortune.