1 an de Good Move dans le Pentagone : le trafic automobile a baissé de plus de 25%

Un an jour pour jour après le lancement du plan Good Move dans le centre-ville bruxellois, la Ville publie mercredi quelques données brutes avant les résultats d'une évaluation plus complète, encore en cours. Il en ressort, selon les analyses des points de comptage situés sur la Petite ceinture et dans le Pentagone, que le trafic automobile y a fortement baissé, et que les cyclistes sont, eux, de plus en plus nombreux.

"Les derniers comptages montrent que les usagers continuent à s'adapter et que le shift modal vers des modes de déplacement plus actifs est très important dans le centre-ville: 27% de voitures en moins traversent le centre et 36% de cyclistes de plus y sont présents", détaille Bart Dhondt, échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.

36% de cyclistes en plus

Dans le détail, selon l'analyse des points de comptage situés sur la Petite ceinture, aux intersections, le trafic automobile a diminué de 20%, tandis qu'il est de 30% moindre à l'intérieur du Pentagone. "Ceci alors que les temps de parcours sur la Petite ceinture autour du Pentagone sont restés pratiquement les mêmes, en comparaison avec les comptages effectués avant la mise en place du plan de circulation", affirme le cabinet de l'échevin Dhondt. Aux deux heures de pointe (8-9h et 17-18h), moments auxquels ont été faits les comptages en octobre 2021, novembre 2022 et juin 2023, les cyclistes étaient cette année 36% de plus, autour et dans le Pentagone.