1 air deux familles : Quand John Lennon s'inspire d'une chanson scout pour "This is Christmas"

Dans Un air 2 familles, Philippe Briot nous retrace l’histoire comparée de This is Christmas de John Lennon et d’une chanson scout bien connue.

Nous sommes en décembre 1971, une protest song signé par John Lennon et Yoko Ono sort aux Etats-Unis dans l’indifférence générale. La chanson s’insurge contre la guerre au Vietnam et fait référence au slogan des affiches pour la paix "War is over if you want it". L’Europe devra attendre un an avant de la diffuser. Cette fois, le morceau connaîtra un gros succès en Grande-Bretagne. Il reste encore aujourd’hui un classique des playlists de Noël.