Dans 1 air deux familles, Philippe Briot nous retrace l’histoire comparée de Crazy de Gnarls Barkley et le western italien Django, prépare ton cercueil.

En 2005, le chanteur Cee Lo Green et le DJ Danger Mouse s’associent pour former le groupe Gnarls Barkley. Ensemble, ils sortiront deux albums et leur premier single, Crazy, deviendra un succès international.