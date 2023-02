1 air deux familles : "Knockin' on Heaven’s Door" de Bob Dylan, musique de western reprise à toutes les sauces

Philippe Briot nous parle de Knockin' on Heaven’s Door de Bob Dylan et des nombreuses reprises de cette chanson.

Pat Garrett et Billy le Kid sort en 1973. C’est le dernier western du réalisateur Sam Peckinpah. C’est l’histoire de deux anciens amis, Patt Garrett devenu homme de loi, interprété par James Coburn, et celui qu’il va devoir traquer, Billy the Kid, joué par Kris Kristofferson.

Parmi les rôles, on trouve un personnage énigmatique, spectateur de l’histoire qui se déroule sous ses yeux. Il parle peu, personne ne sait rien de lui, même pas son vrai nom, on l’appelle Alias. Cet acteur, c’est Bob Dylan, qui signe aussi la bande originale du film et un titre mythique, Knockin' on Heaven’s Door. Le morceau commence par un couplet dramatique lorsque le shérif Colin Baker, mortellement blessé regarde sa femme pour la dernière fois.