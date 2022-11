Dans 1 air 2 familles, Philippe Briot retrace l’histoire de la chanson Killing me softly with his song, de Roberta Flack aux Fugees.

En 1996, les Fugees, composé de Wyclef Jean, Pras Michel et Lauryn Hill, sortent leur second et dernier album : The Score. Parmi les singles de l’album, on retrouve Killing me softly with his song.