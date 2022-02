1,7 million d’euros de dons pour le nouveau refuge de l’ASBL Sans Collier à Chastre, les travaux seront bientôt terminés

Le coût du projet s’élève à 1,7 million d’euros. Et comme pour Perwez (qui avait coûté 2,5 millions), Sans Collier a pu compter sur la générosité de nombreux donateurs.

"Quand on a inauguré Perwez, on n’a pas du tout imaginé qu’on allait ouvrir un nouveau refuge à Chastre quatre ans plus tard. On vient quand même d’une structure qui était quasiment en faillite il y a une quinzaine d’années. Donc c’est une aventure importante, tant en matière d’accueil d’animaux qu’en matière de sensibilisation du grand public et du monde politique. Depuis l’inauguration de Perwez, on a déjà sauvé quasiment 7000 animaux. Et Perwez a permis aussi d’augmenter les dons, parce que les gens ont vu qu’on utilisait à bon escient les dons qui nous étaient faits. Le soutien est de plus en plus important. Il n’est pas infini mais il nous permet de mener des projets comme celui-ci."

A Chastre, le chantier a été ralenti par la faillite d’une entreprise victime de la crise sanitaire. Mais les travaux ont repris leur rythme de croisière et seront terminés dans quelques semaines. L’inauguration devrait avoir lieu au mois de juin.