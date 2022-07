Le gouvernement fédéral a décidé de mobiliser 1,5 million d'euros pour soutenir quinze projets-pilotes locaux innovants de lutte contre les violences intrafamiliales.

Ce soutien financier fait suite à un appel à projets lancé fin 2021 par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Les projets visent à prévenir cette forme de violence et partager les connaissances, l'expérience et l'expertise avec d'autres villes et communes.