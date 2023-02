1,5 milliard d'€ dépensés : la FIFA confirme des chiffres records pour les transferts en janvier

En janvier de l’année passé, un peu plus d’un milliard de dollars avaient été dépensés durant le mercato hivernal. Avec 898,6 millions de dollars (833,7 millions d’euros), soit 57,3% du total de janvier 2023 à l’échelle mondiale, les clubs anglais ont été les plus dépensiers, devançant de loin les clubs français et leurs 131,9 millions de dollars (122,3 millions d’euros).

L’instance mondiale du football n’a pas présenté de bilan par club, mais les recrutements mirobolants de Chelsea pour plus de 300 millions d’euros estimés cet hiver (Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Benoît Badiashile, Noni Madueke…) ont forcément gonflé les chiffres de l’Angleterre.

Au total, la FIFA a enregistré 4.387 transferts internationaux dans le football masculin, là aussi un nouveau record.

Dans le football féminin aussi, des records ont été battus, puisque 341 transferts ont été enregistrés au total, soit une hausse de 30,2% par rapport à janvier 2022 pour un montant total de 774.300 dollars (718.300 euros) dépensés. La Colombie domine le classement des transferts entrants avec un total de 35 arrivées, tandis que la Suède et les États-Unis sont les deux pays ayant enregistré le plus de transferts sortants avec 26 départs chacun.