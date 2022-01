1,2 million de personnes sont mortes en 2019 d'infections résistantes aux antibiotiques

Quelque 1,2 million de personnes sont mortes en 2019 d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente davantage de décès que ceux dus au sida ou au paludisme, souligne une étude publiée vendredi dans la revue The Lancet. L'étude cite l'utilisation de phagothérapie pour lutter contre cette résistance, mentionnant notamment une guérison notable en Belgique par ce biais.

Il s'agit de la première analyse complète de l'impact mondial de la résistance aux antimicrobiens, portant sur 204 pays et territoires. Ses résultats confirment que la résistance aux antibiotiques "est une menace mondiale pour la santé", surtout dans les pays à revenu faible et intermédiaire mais les pays riches ne sont pas non plus épargnés.

"Une menace mondiale pour la santé"

Plus de 1,2 million de personnes --et potentiellement des millions d'autres-- sont décédées en 2019 des suites directes d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, selon l'étude.

"Nous devons agir maintenant pour combattre la menace", a déclaré le co-auteur de l'étude, le professeur Chris Murray, de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, aux États-Unis.

"Les estimations précédentes avaient prédit 10 millions de décès annuels dus à la résistance aux antimicrobiens d'ici 2050, mais nous savons maintenant avec certitude que nous sommes déjà beaucoup plus proches de ce chiffre que nous ne le pensions".

Plusieurs centaines de milliers de décès surviennent désormais en raison d'infections courantes, auparavant traitables --telles que les infections des voies respiratoires inférieures et de la circulation sanguine-- parce que les bactéries qui les causent sont devenues résistantes au traitement.