"1, 2, 3, on y va ? !" L’expo du SPARKOH ! qui initie l’air de rien les enfants de trois à six ans aux mathématiques

Il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux mathématiques. C’est le message du SPARKOH ! à Frameries. Le musée scientifique ouvre un nouvel espace pour les enfants de 3 à 6 ans : deux cents mètres carrés consacrés aux maths. Et pourtant, dans l’exposition "1, 2, 3 - On y va ? !", pas de chiffres ou de nombres visibles. On visite des paysages peuplés d’animaux. Les décors sont attrayants, les couleurs sont chaudes, différents parfums flottent dans l’air et la moquette invite les petits à explorer trois mondes en douceur.

Dans la toundra et forêt boréale, des jeux de construction. Des figures géométriques sous l’océan. Et la troisième étape, c’est la jungle : on y compte les coassements des grenouilles, on regroupe des papillons ou on observe la suite logique des rayures d’un serpent. "Par exemple, mon serpent est vert, jaune, vert, jaune… Qu’est-ce qui se passe ensuite ? Comment je dois le colorer pour le finir ? Et ça, c’est de l’algorithme. Et on va inviter les enfants à réfléchir autour de ça", explique Caroline Vrammout, directrice des expositions au Sparkoh !

Un coup de main aux castors

Ici, les castors ont besoin d’un coup de main pour construire leur barrage… Ils nous montrent le modèle : aux enfants d’assembler les formes et les couleurs de la bonne façon. "Les mathématiques, c’est pas seulement les nombres, c’est aussi mettre des éléments dans l’espace les uns par rapport aux autres. C’est la géométrie", explique Roxane Connart, logopède au service provincial de santé mentale d’Ath.