1-2-1 sur les Monuments : Mathieu van der Poel, l’extraterrestre

Deux victoires sur des Monuments lors de la même année, exploit colossal. Van der Poel devient d'ailleurs le 4e coureur de l’histoire à réaliser le doublé Milan Sanremo – Paris-Roubaix la même année. Et là où VDP fait (encore) plus fort, c’est que même quand il se "loupe", il répond présent. Sur le Tour des Flandres il y a pile une semaine, il était, pour une fois, tombé sur plus fort. Sur un ovni de la même espèce que lui, dopé au talent et à l’audace, Tadej Pogacar. Il n’avait rien su faire face au coup de force fomenté par le Slovène. Privé de hat-trick, il avait résisté, au courage, pour prendre la 2e place, devant Mads Pedersen et Wout van Aert, encore.

Sur les trois Monuments disputés jusqu’à présent cette année, van der Poel fait donc, au pire, une 2e place. C’est mieux que Pogacar, absent à Roubaix. C’est mieux également que van Aert, abonné aux places d’honneur sur les Monuments mais désespérément trop court pour rafler son 2e Monument.

Van der Poel est donc plus que jamais l'homme du printemps. L'homme des Monuments, aussi. Son bilan ? 14 courses disputées, 4 victoires, 8 podiums, 13 Top 10. Sa pire place ? 13e à Sanremo en 2020 pour sa 1e participation.

Le voilà donc, déjà, avec son 4e Monument en poche. Il revient à hauteur de Pogacar. Rajoutez-y son titre de champion du monde de cyclo-cross glané en décembre dernier et sa 2e place sur l'E3 et vous comprendrez pourquoi van der Poel est le patron du moment. De là où il est, Raymond Poulidor doit d'ailleurs sans doute, lui aussi, garder un œil attentif et ému sur les exploits répétés de son petit-fils, devenu une insatiable machine à gagner.