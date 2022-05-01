Чому ми радуємо один одного конвалією на 1 травня?

1 травня у 142 країнах світу, зокрема в Україні та Бельгії, відзначають День праці. Державне свято, в якому вшановуються права і боротьба трудящих.

У Бельгії це також фестиваль "конвалія".

Звідки ця традиція?

Уявіть собі, що воно сягає середньовіччя. Тоді свято кохання було не на День святого Валентина, а на 1 травня. Князі і володарі плели вінки з квітів, щоб піднести їх своїй коханій. Були й конвалійні бали, на які молодь приходила, щоб спробувати знайти кохання. Це були єдині бали, на які не запрошували батьків!

1 травня 1561 р. король Франції Карл 9 також отримав гілочку конвалії. Це робить його дуже щасливим. І він вирішує, що відтепер щороку, 1 травня, усі придворні отримують цю квіточку з дзвіночками: саме він дав "початок традиції"!

Сьогодні традиція дуже жива. Конвалія більше не "рослина кохання", а "рослина щастя". Це також порадувало флористів, які в той час продали багато її! В окремі роки, коли буває холодніше, та багато дощів, конвалія дорожча. Деякі намагаються знайти їх на природі, гуляючи в лісі. Увага ; це дозволено робити не скрізь і тим більше не у великих кількостях.

Давай з тим, навіть якщо я ще не маю молочниці...прийшла моя черга побажати всім вам щастя...!