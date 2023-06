1-0 pour le duel Foo Fighters versus Noel Gallagher

Les Foo Fighters ont devancé Noel Gallagher et ses High Flying Birds dans la course à l’album numéro un la semaine au Royaume-Uni. Les ventes du onzième album du groupe de Dave Grohl, But Here We Are, dépassaient alors de moins de 500 unités l’album Council Skies de Noel Gallagher, selon l’Official Charts Company (OCC). Fait remarquable, tous les albums studio de Noel Gallagher – sept albums d’Oasis et trois albums de Noel Gallagher’s High Flying Birds – ont atteint la première place des charts britanniques et il a également atteint ce sommet avec la compilation Back The Way We Came : Vol. 1 (2021). Les Foo Fighters, quant à eux, ont été numéro un à cinq reprises.

On attendait le résultat de cette " bataille " et ils sont à présent tombés : ce sont les Foo Fighters qui l’emportent. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee et Pat Smear - atteignent le sommet avec leur onzième album studio, le premier depuis la mort du batteur Taylor Hawkins en mars 2022. Au cours des sept derniers jours, ils ont enregistré 44 500 unités au classement.

Grâce à ce nouveau score, ils inscrivent un sixième album à la place numéro 1. But here we are vient s’ajouter aux albums One By One (2002), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Concrete and Gold (2017) et Medicine At Midnight (2021), qui ont tous atteint la première place.

Le vainqueur de la course au classement a été révélé dans l’émission The Official Chart de BBC Radio 1 ce vendredi 9 juin à 16 heures, et sur OfficialCharts.com.