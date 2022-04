0 tir de l’Atletico Madrid en 90 minutes : en caricature, Simeone …

Parce que pour contrecarrer la force offensive des Skyblues, les Madrilènes étaient repliés encore plus bas que d’habitude, comme s’ils voulaient repousser encore un peu plus… leurs propres limites. Seul buteur de la rencontre, Kevin De Bruyne a d’ailleurs mis les mots sur la tactique de son adversaire du soir : "Face à une double ligne de 5 milieux et puis 5 défenseurs, c’est compliqué de trouver les espaces et la solution." Un sentiment de frustration partagé par son coach, Pep Guardiola, qui a lui préféré manier l’ironie : "Dans la préhistoire, aujourd’hui et dans cent mille ans c’est très difficile d’attaquer un 5-5"

Et force est d’avouer que, pendant longtemps, cet entêtement ultra-frileux de Simeone a semblé porter ses fruits. Cadenassé, pris en tenaille, City a longtemps buté sur le mur madrilène, ne s’octroyant que deux petits tirs en 60 minutes.

Mais la fatigue et la montée au jeu salvatrice de Phil Foden ont ensuite rebattu les cartes et Kevin De Bruyne s’est finalement chargé de planter ce but bien précieux au vu de la physionomie du match.