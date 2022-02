0 minute de jeu pour Lukaku contre Lille : "Pas le moment de le remettre sous pression" selon son entraîneur

Mardi soir, Chelsea a fait le job en s'imposant 2-0 contre Lille en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et si les Lillois, combatifs et volontaires, ont longtemps cru pouvoir grappiller un partage, ils se sont finalement effondrés après l'heure de jeu. Mais plus que le résultat, somme toute logique, c'est l'absence de Romelu Lukaku pendant l'intégralité de la rencontre qui a posé question.

Thomas Tuchel, le coach des Blues en a d'ailleurs fait l'amer constat : malgré la victoire de ses troupes, toutes les questions d'après-match se portaient sur le 'cas' Lukaku. Après son calvaire du weekend dernier où il n'avait touché que 7 ballons contre Crystal Palace, le Belge avait en effet été relégué sur le banc contre Lille au profit de Kai Havertz.

Regard fermé, emmitouflé sous son épaisse parka, le Diable a donc assisté de loin au succès des Londoniens, ne montant même pas au jeu en fin de match. Une mise au ban(c) temporaire qui sonne comme une sanction pour certains mais que Tuchel voit comme une tentative de protection : "Après un match où tout le monde s'était focalisé sur le faible nombre de ballons touchés par Romelu, j'estimais que ce n'était pas le bon moment de le remettre sous pression et le feu des projecteurs. C'était mieux de le mettre un peu en retrait" expliquait Tuchel après le match.

Le technicien allemand a d'ailleurs fustigé cette manie médiatique de tout ramener à Lukaku : "C'est dingue, on vient d'arracher une belle victoire et, malgré tout, toutes les questions se portent sur Lukaku. Cela prouve à quel point on fait attention à tout ce qu'il fait. Mais il y a 9 autres joueurs qui n'ont pas joué ce soir. Et le football reste un sport d'équipe."

Malheureusement pour Lukaku, son remplaçant du jour Kai Havertz a trouvé l'ouverture dès la 8e minute de jeu. De quoi mettre les Blues sur les bons rails et surtout prouver à Tuchel qu'il avait sans doute fait le bon choix tactique.