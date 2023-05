0, l’œuf, recueil du poète Yves Namur.

0, l’œuf se livre au jeu des chiffres et des lettres. Zéro, le chiffre en position initiale, suggère l’origine première … qui de la poule ou de l’œuf ? … et l’œil inattentif détecte la forme d’un œuf dans sa représentation graphique. L’auteur donne dans la poésie visuelle et concrète en divisant chaque page en deux. La partie supérieure forme une image simple. Une ligne horizontale avec au-dessus ou en-dessous ou à travers la ligne les quatre lettres du mot œuf et les glyphes symbolisant le zéro, le chiffre deux, le degré, les parenthèses et l’accent circonflexe. La droite horizontale évoque la surface de la mer. L’œil le comprend en lisant le poème qui apporte son et sens à l’image.

Francis Edeline qui préface l’ouvrage avance le mot de " morphogramme " pour désigner le traitement de la partie supérieure de la page. Un morphogramme détecte dans une lettre un rappel iconique significatif. Francis Edeline emprunte l’exemple à Guillaume Apollinaire, le poète de Calligrammes, qui fait du A l’initiale du mot arbre et l’image du faîte d’un conifère, mais le calligramme en son entier serait une référence inappropriée, car la disposition graphique des poèmes ne renvoie pas à l’image par trop évidente de l’œuf.

La page tient plutôt de la partition. L’œil et l’oreille décodent l’image et le texte. La lettre est la fois phonème et dessin. Le o charrie l’eau dans sa prononciation et figure un œuf ou un œil ou le rond d’une bulle d’air dans l’eau. Le chiffre 2 renvoie à l’image du cygne. Les lettres réunies du mot œuf composent l’image du bateau, …

