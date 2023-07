0% de nouveau fumeur en 2040, il faudra encore des actions pour y arriver, prévient Sciensano

Selon les projections de Sciensano, "en partant du principe que les modèles démographiques et les tendances actuelles en matière de consommation quotidienne de tabac restent les mêmes, la consommation quotidienne de tabac en Belgique continuera à diminuer au cours des prochaines décennies pour atteindre moins de 10% d’ici 2040 chez les personnes de 15 ans et plus." Ces résultats donnent un chiffre plus élevé que l’objectif interfédéral pour une génération sans tabac qui prévoit de réduire la consommation quotidienne de tabac à 10% d’ici à 2028 et à 5% d’ici à 2040, chez la population de 15 ans et plus.