0 but encaissé en 9 matches, six "0-0" : Burgos, l’hallucinant bilan statistique d’une anonyme équipe espagnole

Hier soir, alors que les duels au sommet se succédaient aux quatre coins des pelouses européennes, un petit miracle a eu lieu sur la pelouse de l’anonyme stade de Estadio Municipal de El Plantío, garni de 11.000 spectateurs pour l’occasion.

Un miracle qui porte la griffe du Burgos CF, l’équipe locale qui, l’espace d’un match, a envoyé valser toutes ses certitudes statistiques. Face à Alavès, leur adversaire du soir, les Castillans ont en effet frappé trois fois pour s’offrir leur plus plantureuse victoire de la saison (3-0).

Trois buts et trois (énormes) oufs de soulagement pour les joueurs. Parce que là où ce score, banal au possible, pourrait paraître futile pour beaucoup d’observateurs, pour Burgos il revêt une importance toute particulière. C’est en effet la 1e fois de la saison que les hommes de Julian Caldero marquent plus d’un but lors du même match. Avant cela, ils n’avaient en effet planté que… deux petites roses en 8 matches.

Une improbable disette offensive… qui n’est cependant rien comparée à leur impressionnante solidité défensive. Parce que si Burgos a su garder sa cage inviolée face à Alavès, ce n’est pas la 1e fois de la saison que ça arrive, loin de là. En neuf matches, celui contre Alaves compris, les Castillans n’ont en effet pas encore encaissé le moindre but !

Le bilan statistique est donc aujourd’hui plus improbable que jamais. Après neuf rencontres, Burgos siège à la 5e place du classement avec 15 points, trois victoires, six matches nuls et zéro défaite.

Le score de ces six matches nuls ? Six fois 0-0.

Le score des trois victoires ? 1-0, 1-0 puis donc ce petit miracle face à Alaves, 3-0.

Faites donc le calcul, en 9 matches, Burgos a marqué cinq buts, n’en a encaissé aucun et a grappillé 15 points. Improbable. Notons au passage que ces neuf matches consécutifs sans encaisser sont évidemment un record absolu.

Les 9 matches disputés par Burgos depuis le début de saison

1e journée : Burgos – Malaga, 1-0

2e journée : Albacete – Burgos, 0-0

3e journée : Gijon – Burgos, 0-0

4e journée : Burgos – Cartagena, 1-0

5e journée : Burgos – Oviedo, 0-0

6e journée : Leganes – Burgos, 0-0

7e journée : Burgos – Levante, 0-0

8e journée : Villarreal B – Burgos, 0-0

9e journée : Burgos – Alaves 3-0