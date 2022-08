0 but encaissé en 6 rencontres et seulement 13e de Championship : l’étonnant début de saison de Preston North End

Adeptes du beau football, passez votre chemin. Ici, on va parler défense et efficacité (uniquement défensive). Qui, après six matches disputés, peut se targuer de ne pas avoir encaissé le moindre but ? Le Bayern ? Non. Le Real Madrid ? Non plus. Ne cherchez plus, il s’agit de Preston North End, pensionnaire de Championship, qui réalise une saison plutôt… étonnante.

Avec une telle assise défensive (0 but concédé en 6 rencontres), on s’attend forcément à voir cette équipe du Lancashire jouer les premiers rôles en deuxième division anglaise aux côtés de Vincent Kompany et de Burnley (3e). Détrompez-vous. À l’heure où l’on écrit ces lignes, Preston pointe à la treizième place du classement avec huit points au compteur. La raison ? S’ils sont pour le moment imprenables derrière, les joueurs entraînés par Ryan Lowe, visiblement amoureux du beau football, représentent a contrario la pire attaque du championnat avec un but inscrit.

Un 0-0 à Wigan en ouverture, un match (toujours aussi) nul face à Hull City, une victoire 0-1 sur la pelouse de Luton Town (merci au buteur Brad Potts), suivi de trois partages vierges : voilà comment on se retrouve en 13e position (sur 24) en n’ayant encaissé zéro but.