0/10 pour Benzema, 9 pour Courtois : les notes du quotidien AS lors de la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone

Alors que le Clasico a débouché sur une victoire du FC Barcelone en toute fin de match, le quotidien espagnol a délivré ses notes pour la prestation des Madrilènes. Si Thibaut Courtois s’en sort très bien, Karim Benzema se fait descendre.

0/10. Karim Benzema a pris cher, très cher dans le quotidien AS sur les notes d’après match de la rencontre face au FC Barcelone. C’est même la plus mauvaise note de son équipe.

"Invisible, une fois de plus. Rien du tout", explique le journal. "Il n’arrive même pas à contribuer à la possession du ballon en descendant pour le recevoir, ni à se montrer dans la surface. Il est loin de la version brillante qui lui a valu le Ballon d’Or. Il manque de rythme, il est lent. Il n’arrive pas à courir et à jouer. Si les Madrilènes retrouvent leur attaquant, ils auront un trésor, mais ils attendent ce jour depuis trop longtemps. Et ce jour n’arrive pas."

Avec 11 buts cette saison, Benzema cherche un second souffle. Souvent blessé, il n’a plus marqué en championnat depuis le 22 janvier face à l’Athletic. Faut-il dès lors s’inquiéter pour le Ballon d’or 2022 ?

À l’inverse du Français, Thibaut Courtois hérite de la meilleure note. Avec 9/10 le gardien a fait ce qu’il pouvait, mais n’a pu éviter la défaite de son équipe. Pour AS, il est "le meilleur de l’équipe… et de loin. Il est vital pour soutenir l’équipe avec ses arrêts. Dont l’un des plus spectaculaires, en détournant une tête à bout portant de Raphinha alors que le score était de 0-0. Il continue d’être le maillon le plus régulier de l’équipe, fiable d’une semaine à l’autre, sans baisser d’un iota ses performances. Il n’a rien pu faire sur les buts et pourtant, il n’est pas passé loin de l’exploit."

Avec 12 points de retard sur le Barça et à 12 journées de la fin, tout est encore possible pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Mais il faudra compter sur une sérieuse baisse de régime de la bande à Xavi.